CIA promluvila o zvířecích agentech

K agentům, kteří mířili nejvýše, patřil počátkem roku 1974 Do Da. S nejrůznějšími krizovými situacemi si dokázal poradit lépe než jeho kolegové a velmi dobře dokázal setřást i nepřátele. Při finálním výcviku ale došlo k tragédii. Zmizel poté, co byl napaden svými vlastními – skupinou havranů, popsala agentura AFP.

S holuby i dravci se počítalo jako s nosiči fotoaparátů, díky nimž by Američané mohli získat snímky ostře střežených lokalit v Sovětském svazu. Byl už i vybrán konkrétní cíl – doky v nynějším Petrohradě, kde se mimo jiné stavěly jaderné ponorky.

Naděje se vkládaly i do psů a koček. Měli sloužit jako nosiče odposlouchávacích zařízení. Například v 60. letech tak CIA investovala dnešních téměř 12,5 milionu dolarů (zhruba 292 milionů Kč) do koček, které měly odposlouchávat citlivé informace v SSSR, podotkl britský list The Sun.