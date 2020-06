Boeing začíná po haváriích testovat problémový typ 737 MAX

Tento krok neznamená, že by FAA ukončil vyhodnocování požadavků souvisejících s návratem do provozu. FAA dosud nerozhodl o návratu 737 do vzduchu.

FAA ale v dopise uvedl, že zbývá ještě řada kroků, které se musejí udělat, než se bude moci letadlo vrátit do provozu v USA a ve světě: „Je důležité podotknout, že tento krok (povolení testovacích letů) neznamená, že by FAA ukončil vyhodnocování splnění provozních požadavků nebo dalších prací souvisejících s návratem do provozu. FAA dosud nerozhodl o návratu 737 do vzduchu.“