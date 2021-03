Boeing 737 MAX měl v USA problémy s motorem

Letecká společnost American Airlines v pátek oznámila, že stroj Boeing 737 MAX, který mířil z Miami do New Yorku, ohlásil nouzovou situaci poté, co kapitán vypnul jeden z motorů kvůli potenciálnímu mechanickému problému. Letadlo podle společnosti bezpečně přistálo. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) uvedl, že se bude událostí zabývat, informovala agentura Reuters.