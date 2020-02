Boeing 737 MAX má další problém s novým softwarem, už třetí v pořadí

Boeing a FAA už předtím objevily dvě jiné chyby u softwaru. Nejprve po natažení nového softwaru nešlo spustit palubní počítač, kvůli závadě byl odložen první zkušební let s novým nastavením.

Už loni v červnu se pak ukázalo, že špatně funguje nový systém vyrovnávání letu MCAS, který má zabránit přetažení a následné ztrátě vztlaku. I když byl tento systém, který přispěl k oběma smrtelným haváriím, přepracován, stále byl schopen nasměrovat letadlo do střemhlavého letu, ze kterého piloti letoun na simulátorech jen obtížně vybírali.

Mluvčí FAA v této souvislosti uvedl, že „není stanoven rozvrh, kdy bude letoun moci opět přepravovat cestující“. Zdůraznil, že to bude až poté, co bezpečnostní experti FAA budou plně spokojeni s tím, jak letadlo plní bezpečnostní normy.

Ředitel FAA Steve Dickson pro Business Insider uvedl, že certifikační let by mohl proběhnout za několik týdnů. Ten je přitom klíčový pro návrat do provozu.