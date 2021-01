Austin se může stát americkým ministrem obrany, i když není sedm let pryč z armády

Austin již v úterý absolvoval slyšení v senátním výboru a demokraté chtějí jeho potvrzení vyřídit co nejrychleji. Podle agentury AP by se to mohlo podařit do konce týdne. Vysloužilý generál s bohatými zkušenostmi z Blízkého východu by se tím stal prvním černochem v čele amerického ministerstva obrany.