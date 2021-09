Architekta 11. září málem zatkla FBI už před útokem. K soudu s ním ale stále nedošlo

„To je můj člověk.“ Frank Pellegrino seděl v hotelovém pokoji v Malajsii, když viděl v televizi záběry letadel narážejících do dvou mrakodrapů Světového obchodního centra.

Bývalý zvláštní agent FBI Pellegrino pronásledoval Muhammada bezmála tři dekády, přesto člověk, který útoky na „dvojčata“ vymyslel, stále spravedlnosti uniká a podle svého právníka ještě dalších dvacet let unikat může.

Vybavuji si úzkost, vztek a frustraci. V tu chvíli jsme věděli, že to byla promarněná příležitost.

Byl to právě Muhammad, kdo se svou ideou přišel za bin Ládinem.

Muhammad se narodil v Kuvajtu a studoval ve Spojených státech, než se v 80. letech zapojil do Sovětské války v Afghánistánu. Už roky před útoky ho sledoval agent FBI Frank Pellegrino.

Ten byl k FBI přidělen v roce 1993, kdy vyšetřoval bombový útok na Světové obchodní centrum. Muhammadovo jméno tehdy prvně zaznamenaly americké úřady, protože převedl peníze na účet jednoho z teroristů zapletených do útoku.

Rozsah Muhammadových ambicí si pak agent FBI uvědomil v roce 1995, kdy bylo jeho jméno spojeno se spiknutím s cílem vyhodit do povětří několik mezinárodních letadel nad Pacifikem.

V polovině 90. let se Pellegrino přiblížil k dopadení Muhammada, kterého vystopoval do Kataru.

Společně se svým týmem se tak přesunul do Ománu, odkud měl vstoupit na území Kataru a Muhammada zatknout. Jenže američtí diplomaté byli zdrženliví. „Nechtěli v zemi způsobit žádné problémy,“ vyprávěl Pellegrino pro BBC.

Od velvyslance se nakonec dozvěděl, že katarské úřady Muhammada ztratily z dohledu. Ten byl včas varován a přesunul se do Afghánistánu. „Vybavuji si úzkost, vztek a frustraci,“ vzpomínal Pellegrino.

„V tu chvíli jsme věděli, že to byla promarněná příležitost,“ dodal.

Jméno KSM se během dalších let postupně objevovalo v několika telefonních záznamech spojených s teroristy napříč celým světem.

Pellegrinovo podezření o zapojení KSM se ukázalo jako správné poté, co ho identifikoval jeden z klíčových členů al-Káidy vzatý Američany do vazby. „Nikdo se necítil mizerněji než já,“ vzpomínal agent FBI.

Po zveřejnění detailů detenčního programu CIA byli vysoce cenění zadržení jako Muhammad převezeni do Guantánama. Stalo se tak v roce 2006 a tehdy FBI poprvé získala k teroristovi přístup.

„Byl to poutavý člověk se smyslem pro humor,“ vzpomínal Pellegrino. Detaily výslechu si nechal pro sebe. Muhammada ale popsal jako muž dychtícího po pozornosti, ale s žádnou lítostí ke svým činům.

Pokusy zajistit spravedlnost za útoky z 11. září zatím vyšly vniveč. Plán na soud v New Yorku narazil na opozici ze strany politiků i veřejnosti.

Primárním důvodem je, že pět obžalovaných bylo drženo na tajných místech CIA a podrobeno „krajním výslechovým metodám“. Objevily se tak samozřejmě argumenty zpochybňující získané důkazy, protože se přesně neví, co se v těchto tajných místech odehrálo.

Právníci jsou také citliví ohledně rodin, které při útoku utrpěli ztráty. „Pracujeme tak, abychom ideálně neudělali nic, co by zhoršilo jejich bolest a utrpení, která za ta léta zažili,“ dodal Nevin.

Dalším důvodem, proč se podle něj případ tak táhne, je ten, že se bude rozhodovat o trestu smrti. „Kdyby se vláda nesnažila tyto muže popravit, už by bylo dávno po soudu,“ míní Nevin.

Pellegrino oddálil svůj odchod z FBI od tři roky v naději, že bude vojenský soud v Guantánamu do té doby ukončen. Očekává, že u něj bude svědčit. Poté, co Muhammeda pronásledoval desítky let, pociťuje Pellegrino pocit selhání.