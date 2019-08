Novinky, ČTK, Reuters

Mladík v době, kdy byl studentem střední školy Bellbrook High Betts, napsal seznam jmen na zeď koupelny a do poznámkového bloku, který našli profesoři. Chlapci hrozilo vyloučení, ale poté, co napsal omluvný dopis všem, kteří se ocitli na jeho seznamu, mladík na škole dostudoval, napsal server Dayton Daily News.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Bezpečnostní kamera zachytila, jak policie zneškodnila útočníka v Daytonu

Bývalý ředitel školy Chris Baker incident potvrdil: „Tyto informace nezpochybňuji, ale k případu se dál nechci vyjadřovat.“

Existenci „seznamu smrti“ potvrdili i Bettsovi bývalí spolužáci, někteří dokonce tvrdili, že plánoval „vystřílet školu“.

Jedna střelcova bývalá spolužačka, která nechtěla být jmenována, uvedla, že Betts měl násilné fantazie, včetně té, v níž ji měl svázat a proříznout jí hrdlo. „Věděl, že to není normální. On a já jsme dlouho mluvili o tom, kdo by mu měl pomoci,“ uvedla.

Čtyřiadvacetiletý Connor Betts

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

„Pokud se dá říci, že měl smysl pro humor, tak byl hodně temný. Nejraději měl vtipy o umírání,“ uvedl Demoy Howell, který navštěvoval stejnou střední školu. „Myslím, že to, co udělal, je zločin, který způsobila nenávist vůči všem,“ dodal.

Policie je zatím k motivům střelby Connora Bettse zdrženlivá. „Jsme teprve na samém začátku vyšetřování,“ řekl v neděli šéf daytonské policie Richard Biehl. Podle jeho zástupce Matta Carpera nebyla v jeho činu diskriminace. Mezi devíti mrtvými je i jeho sestra. Ona s ním přijela na místo činu a patřila mezi první oběti.

Lidé utíkají z místa, kde začal Connor Betts pálit.

FOTO: Handout, Reuters

Své oběti zastřelil velmi rychle a zhruba 30 sekund po začátku běsnění ho zastřelila policejní hlídka, která byla náhodou v blízkosti na obchůzce.

V době činu měl Betts na sobě neprůstřelnou vestu a protihluková sluchátka a střílel poloautomatickou puškou, která měla rozšířený zásobník až na sto nábojů. Podle policie ji získal legálně.

Mnozí, kteří útočníka znali, nemohou uvěřit, že by byl schopen takového krveprolití. Podle Mikea Kerna, který se se střelcem znal z místního baru v Bellbrooku na okraji Daytonu, kde Betts žil, byl mladík milý, vždy dobře naladěný a nikdy s ním nebyly problémy. Zajímal se o současné dění i o kulturu a nikdy nemluvil o násilí. Občas zašel do místního baru v Bellbrooku a dal si jedno či dvě piva, uvedl Kern, který Bettse označil za „nejmilejšího mladíka, jakého si dovedete představit“.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Při střelbě v Ohiu zahynulo devět lidí

Betts neměl záznam v trestním rejstříku, studoval psychologii a při studiu pracoval, uvedla policie.

Zatímco motiv Bettsova činu není znám, u Patricka Crusiuse, který několik hodin před ním střílel v obchodním domě v texaském El Pasu na hranicích s Mexikem, mohla být motivem xenofobie. Na sociálních sítích se necelou půlhodinu před střelbou v El Pasu objevil nepodepsaný manifest, v němž se hovoří o "hispánské invazi do Texasu" a o plánu rozdělit Ameriku na území podle ras. Spekuluje se, že autorem textu může být Crusius. Mezi 20 oběťmi tohoto střelce, který je ve vazbě, je sedm Mexičanů.