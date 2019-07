Trump na Twitter napsal, že ho švédský premiér „velmi zklamal“ a „Švédsko nechalo na holičkách afroamerickou komunitu ve Spojených státech”, když Löfven nedokázal zajistit hudebníkovo propuštění.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky