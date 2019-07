Novinky

Kimberley spolu s manželem Alanem neobviňují dědečka holčičky Salvatoreho ‚Sama‘ Anella, podle jejich názoru je viníkem výletní loď. „Proč bylo na 11. patře v dětském koutku otevřené okno, aniž by někde bylo nějaké upozornění? Pro bezpečnost mohli udělat milion věcí,“ tvrdí Kimberley Wiegandová. Vysvětlení společnosti, že to bylo kvůli větrání, podle jejího názoru neobstojí.

Během rozhovoru popsala chvíli, kdy se dozvěděla, že měla Chloe nehodu. „Nevěděla jsem, co se stalo, a běžela jsem za ní. Chtěla jsem vědět, kde je,“ vzpomíná. V tu chvíli jsem ale nevěděla, že moje holčička vypadla z okna. Viděla jsem tam jen stát Sama, jak křičí a mlátí do zdi,“ popisuje.

Pak vyhlédla z okna a spatřila beton, na který dívka spadla. „Pořád jsem jen křičela: Vezmi mě k mému dítěti. Kde je moje dítě?“ popsala Kimberly. Ztratit dítě tímto způsobem je strašné, nepochopitelné. „Nechci, aby jiná matka musela zažít to, co jsem musela prožít já. Aby viděla, co jsem musela vidět," řekla.

Když se ráno probudí, prvních 30 sekund je šťastných. „Ještě si neuvědomuji, co se stalo. Potom mě zaplaví smutek, protože si vzpomenu, co se stalo,“ říká.

Ani Alan, ani jeho žena nedávají vinu dědečkovi dívenky, který si s ní hrál. Muž stál u otevřeného okna, uklouzl, upadl a dítě mu vyklouzlo z náručí a vypadlo z okna. Dívenka se zřítila z 45metrové výšky na beton v přístavu. „Zhroutil se. Kdykoliv se na něj podíváte, pláče,“ popisují manželé.

Rodina nyní plánuje podniknout právní kroky proti společnosti Royal Caribbean, která je podle jejich názoru zodpovědná za nehodu. „To, co se stalo nám, se může stát i jiné rodině,“ uvedla.

Společnost Royal Caribbean v prohlášení uvedla, že je nehodou „hluboce zarmoucena“. „Rodině jsme poskytli náš tým, který jim pomohl a zaplatil hotely po incidentu,“ píše se v prohlášení firmy. Rodina musela po nehodě setrvat v Portoriku, než se mohla vrátit domů s ostatky malé Chloe.

„Vzhledem k zachování soukromí rodiny nemáme v plánu incident dále komentovat," uvedla výletní loď v prohlášení.