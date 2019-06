„Za poslední rok je to mnohem, mnohem agresivnější. Děláme věci v měřítku, o kterém jsme před pár lety ani neuvažovali,“ popsal americké aktivity proti Rusku nejmenovaný vysoký činitel zpravodajské služby, který ale odmítl diskutovat konkrétní programy. Jiní američtí představitelé ale listu poskytli informace o vložení amerického „kódu“ do „ruské elektrické rozvodné sítě a na další cíle“. Byl to prý utajený doprovod k loňskému úderu proti ruským dezinformačním a hackerským skupinám.

NYT tvrdí s odvoláním na své zdroje, že „nejpozději od roku 2012 prováděly USA výzkumné sondy do kontrolního systému ruské elektrické rozvodné sítě“. „Nyní se však americká strategie posunula více k útoku s umístěním potenciálně ochromujícího malwaru do nitra ruského systému v hloubce a s agresivitou, jaká dosud nikdy nebyla zkoušena,“ dodává list. Malware je program určený ke vniknutí do cizího počítačového systému a k jeho poškození.

Obhájci agresivní strategie digitální války v USA podle listu tvrdí, že takovýto rázný postup přichází opožděně „po letech veřejných varování ze strany ministerstva pro vnitřní bezpečnost a FBI, že Rusko nasadilo malware, který by mohl sabotovat americké elektrárny, ropovody a plynovody v budoucích konfliktech s USA“

Zejména generál Paul M. Nakasone, šéf kybernetického velení USA, se domáhal „vpřed mířící obrany“ zasahující hluboko do nepřátelských sítí. „Nebojí se nás,“ stěžoval si loni při slyšení v Senátu. Nakasoneho úřad podle NYT provádí americké operace v kybernetickém prostoru.

List připomíná, že agresivní digitální aktivity „nesou s sebou významné riziko eskalace každodenní digitální studené války mezi Washingtonem a Moskvou“. Podle listu není snadné vyladit odpovědi tak, aby odstrašily protivníky od nových útoků, a přitom nevedly k nebezpečnému vystupňování napětí. Pravomoci Pentagonu k operacím v digitálním světě posílili loni Trump i Kongres. Americké aktivity proti ruské elektrické síti byly ale vedeny podle málo známého oprávnění, které se loni v létě dostalo do zákona o vojenské autorizaci a jež umožňuje rutinní provádění „utajovaných vojenských aktivit“.

NYT rovněž cituje nejmenované zdroje z řad stávajících i bývalých úředníků, které označují tyto nájezdy za „varování“ pro prezidenta Vladimira Putina a za ukázku, jak vláda USA využívá nové pravomoci k agresivnějšímu nasazení kybernetických prostředků.

Americký deník se pokusil ověřit své informace u úřadů. Napsal, že Národní bezpečnostní rada neměla námitky proti detailům obsaženým v článku. Podle listu to může být záměr americké administrativy, aby si Rusové všimli aktivit USA.

Tak to však rozhodně neviděl prezident Trump, který článek NYT ostře odsoudil. „Uvěříte, že upadající New York Times právě napsaly, že Spojené státy podstatně zvyšují kybernetické útoky na Rusko. Je to fakticky akt zrady ze strany kdysi velkých novin, které se zoufale honí za senzacemi, dokonce i špatnými pro naši zemi,“ tweetoval. Podle něj to „také není pravda“. „Dnes je v našich zkorumpovaných zpravodajských médiích možné cokoli. Budou dělat nebo říkat cokoliv, aniž by se sebeméně zamyslela nad následky,“ stěžoval si prezident a dodal: „To jsou skuteční zbabělci a bezpochyby nepřátelé lidu!“

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....