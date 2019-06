Novinky

Soudce ale dodal, že de Oliviera představoval „velké nebezpečí“ a nechal ho uvěznit, aby se podrobil léčení.

Brazilský prezident, který musel být po útoku urychleně operován, protože ho bodná rána do břicha ohrožovala na životě a ztratil 40 procent krve, není s verdiktem spokojen. Bolsonoaro musel mít po zářijovém útoku až do ledna umělý vývod ze střev.

Podle něj šlo o politicky motivovaný útok, de Oliveira podporoval levici a na sociálních sítích útočil a odsuzoval Bolsonarovy politické plány. „Obrátím se na svého právníka. Zkusím cokoli, co je možné. Je to zločin proti kandidátovi na prezidenta, který má nyní mandát," řekl Bolsonaro. „Pokusili se mě zabít. Jsem si jist, kdo to byl, ale nemohu to říci, nechci někoho předem odsoudit."

Útočníka chytili na mítinku příznivci Bolsonara, zbili ho a předali do rukou policie.

Volební kampaň byla velmi vyostřená, nemohl se ji zúčastnil bývalý prezident Luiz Inácio Lula da Silvy, protože byl na poslední chvíli odsouzen za korupci. Důkazy v procesu přitom byly sporné a uniklé dokumenty ukázaly, že jedním cílů protikorupční operace bylo oslabit levici.