ČTK

"Jsem rád, že vás mohu informovat, že Spojené státy americké dosáhly podepsané dohody s Mexikem," napsal Trump. Cla, která mají být zavedena Spojenými státy vůči Mexiku v pondělí, tak byla podle něj pozastavena.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. června 2019

Mexiko podle Trumpa slíbilo podniknout přísná opatření, která mají zastavit příliv migrantů přes Mexiko k jižní hranici USA. Detaily má zveřejnit brzy ministerstvo zahraničí.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. června 2019

Trump pohrozil, že pokud Mexiko nepřijme opatření na omezení migrace, bude se od pondělí na veškerý dovoz mexického zboží do USA vztahovat clo pět procent. Dohoda přichází po třech dnech jednání mezi zástupci obou zemí, upozornila agentura Reuters.

Recese pro Mexiko



Pohraniční stráž USA zadržela v květnu více než 132 000 lidí, kteří se snažili dostat do USA z Mexika. To byl nejvyšší měsíční počet od roku 2006. Trump označil obrovský příliv migrantů za invazi a pohrozil, že pokud Mexiko nezasáhne, může cla zvýšit až na 25 procent.

Mexiko již v rámci jednání slíbilo, že vyšle na hranici s Guatemalou 6000 příslušníků své národní gardy s cílem zastavit migranty mířící do USA. Zároveň však uvedlo, že chce vidět dlouhodobé řešení, které bude zahrnovat hospodářkou rozvojovou pomoc.

Podle některých analytiků by případná obchodní válka s USA mohla Mexiko uvrhnout do recese. Zasáhla by ale obě strany, na spotřebitele by dopadla zvýšením cen zboží. Před cly varovala například americká asociace dovozců čerstvých potravin, obavy z cel mají také americké automobilky, které mají továrny v Mexiku.