ČTK

Sankcemi by měli být postiženi nejbohatší Maďaři, z nichž někteří vlastní média podporující Orbána. Přední činitelé americké vlády doufali, že Orbána, kterého v pondělí přijal prezident Donald Trump, během pobytu ve Washingtonu přesvědčí, aby se zavázal k respektování amerických zájmů, například dovozem amerického zemního plynu, ratifikací dlouho dojednávané zbrojní dohody s USA nebo blokováním čínských společností, které chtějí v Evropě vybudovat internetovou infrastrukturu příští generace.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí na dotaz ohledně sankcí odpověděl, že „vláda Spojených států se nezdráhá projevit obavy z jednání našich spojenců v NATO, pokud takové obavy má”. Někteří členové Kongresu ale dávají přednost tvrdšímu postupu, napsal The Wall Street Journal „V době, kdy se USA snaží bránit agresi Kremlu v Evropě, jsme hluboce znepokojeni těsnými vztahy mezi naším partnerem v NATO a Moskvou,” napsali v dopisu do Bílého domu republikánští a demokratičtí členové senátního zahraničního výboru.

Terčem sankcí by se podle The Wall Street Journal mohl stát Lőrinc Mészáros, Orbánův přítel z dětství, který se za jeho vlády stal miliardářem. Sankce by mohly být uplatněny v rámci takzvaného Magnitského zákona, který vládě USA umožňuje postihnout v zahraničí osoby porušující lidská a občanská práva. Sankce by mohly zasáhnout i Orbánova zetě Istvána Tiborcze nebo šéfa premiérovy kanceláře Antala Rogána.