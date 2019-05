Jiří Roškot, Právo

„Jde o to zajistit, aby nominační sjezd v srpnu 2020 byl televizní reklamou prezidenta pro 300 milionů diváků, a ne vnitřním bojem,“ řekl bez obalu Bill Stepien, poradce Trumpovy volební kampaně.

Operace označovaná za nejráznější, jaká kdy byla spuštěna na ochranu obhájce prezidentského úřadu, má ovládnout stranické vedení v jednotlivých státech loajálními lidmi a přes ně i výběr delegátů nominačního sjezdu.

Oponenti nežádoucí



Vedení Republikánské strany už v lednu přijalo rezoluci o „naprosté podpoře“ prezidenta a o svém propojení s Trumpovou kampaní v jeden celek. Proč ten strach, když Trumpa by při jeho masivní podpoře těžko nějaký stranický rival ohrozil?

„Politické dějiny hovoří jasně. Žádný republikánský prezident, který při opětné nominaci čelil oponentům, pak volby nevyhrál,“ naléhal Jevon Williams, člen vedení, který chce letos primárky zrušit a rovnou prohlásit Trumpa kandidátem.

Dřív budou prasata létat, než dovolíme, aby měl Trump oponenta Matt Moore

Od roku 1968 takový osud skutečně stihl čtyři prezidenty oslabené souboji ve vlastní straně: republikány Geralda Forda a George Bushe staršího a demokraty Lyndona Johnsona a Jamese Cartera.

Odříznout od rozhodování řadové členy chtějí i v Jižní Karolíně. Zaznívají přitom slova, jež by člověk čekal v jiných zeměpisných šířkách. „Uděláme to, co je v nejlepším zájmu prezidenta,“ ujistil stranický šéf Drew McKissick.

„Dřív budou prasata létat, než dovolíme, aby měl Trump oponenta,“ řekl naplno Matt Moore, McKissickův předchůdce.

„Chceme dát lidem možnost vyjádřit názor, ale budeme mít nulovou toleranci vůči republikánům, kteří přijdou do Iowy a začnou napadat prezidenta a jeho politiku,“ prohlásil Steve Scheffler, tamní zástupce v republikánském vedení.

Na shromážděních v malém státě Iowa voliči tradičně jako první dávají v lednu volebního roku své prezidentské preference, což je vzhledem k mediální pozornosti pro kandidáty významné. Následuje New Hampshire s klasickými primárkami.

„Trumpifikace“ strany



Republikánské vedení argumentuje, že obě hlavní strany občas ruší primárky, když prezident usiluje o znovuzvolení. Oni tak učinili ve 24 státech v roce 2004 pro George W. Bushe a demokraté o osm let později v 16 státech, když úřad obhajoval Barack Obama.

Jsou to ale vesměs případy, kdy chyběl protikandidát. „Není to běžné. Je to pokus odvrátit jakékoli ohrožení. Je to znamení trumpifikace strany,“ popsal situaci zcela novým výrazem Charlie Sykes, šéfredaktor neokonzervativní webové stránky Bulwark.

Některé prominenty ale primárky „jako řemen“ v režii strany a Bílého domu znepokojují. „Vypadá to, jako bychom museli přísahat věrnost drahému vůdci,“ řekl Larry Hogan, guvernér státu Maryland, jeden z nejpopulárnějších guvernérů v USA.