Novinky

Představitelé AFRL neuvedli, kolik střel se při testu podařilo sestřelit. Použit byl velký pozemní laser DLWS, který slouží jako demonstrátor technologie.

Pozemní laser DLWS použitý při testu

FOTO: Wright-Patterson AFB

„Finální systém SHiELD bude mnohem menší a lehčí a bude odolnější pro vzdušné prostředí,“ uvedlo AFRL. Letové testy s laserem se plánují na rok 2020. Laser pro letectvo staví firma Lockheed Martin na základě kontraktu z roku 2017.

Americké ozbrojené síly už opakovaně testovaly pozemní lasery a lasery na lodích při ničení dronů. Výhodou je nízká cena jednoho výstřelu, který vyjde na dolar. Očekává se, že lasery budou účinným opatřením proti rojům dronů využívajících umělé inteligence.

Nákladní Boeing 747-400F upravený k nesení laseru musel mít na spodní části trupu otvory pro jeho chlazení

FOTO: Airforce Technology

Sestřelit rakety je však složitější, protože létají rychleji než drony. Ještě větší výzvou je však zmenšit laser s výkonem, který umožňuje likvidovat rakety, aby ho uneslo bojové letadlo a nemělo problémy s tím, že se laser silně zahřívá, uvedl server DefenceOne.

Letectvo už v roce 2010 zkoušelo palubní megawattový chemický kyslíko-jódový laser COIL, ovšem nosit ho musel upravený nákladní Boeing 747-400F označený jako YAL-1. Chemické lasery jsou navíc nestabilní. Proto se využívají lasery, které nepoužívají jako médium plyn, ale pevné látky, většinou jde o sklo nebo krystaly či keramické materiály s příměsí neodymu, erbia nebo ytterbia, nejznámější je yttrito-hlinitý granát (YAG).

Lasery se však nemusejí používat přímo k ničení přilétajících raket, většinou stačí zneškodnit jejich naváděcí zařízení, k čemuž stačí méně výkonné lasery. Takový systém proti ručním protiletadlovým raketám vyvíjí izraelská zbrojovka Elbit.

Lockheed Martin F-35

FOTO: Axel Schmidt, Reuters

Zatímco SHiELD má být určen proti střelám země-vzduch a vzduch-vzduch, americký úřad pro Protiraketovou ochranu MDA vyvíjí vysoce výkonný laser, který by se montoval na bojové letouny F-35. Využívat by se měl k ničení mezikontinentálních balistických raket hned po startu. K tomu účelu se původně vyvíjel letoun YAL-1, který se ale pro praktické použití nehodil. Chemický laser byl velký, takže se musel umístit na palubě jumbo jetu, který by se však jen těžko dokázal nepozorovaně přiblížit k nepřátelskému odpalovacímu zařízení na takovou vzdálenost, aby mohl zničit laserovým paprskem balistickou raketu hned po startu.

Mnohem menší F-35 Lightning II, který má vlastnosti stealth, by toho však už mohl být schopen, a pokud by systém byl úspěšný, mohl by eliminovat hrozbu severokorejských balistických raket. Výsledky první studí by měly být známy ještě letos.