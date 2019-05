Novinky

Vinnými byli uznáni z vyděračského spiknutí, nelegální distribuce kontrolované látky, dopisového a internetového podvodu Kapoor a celonárodní ředitel prodeje Richard Simon a dva oblastní ředitelé prodeje Sunrise Leeová a Joseph Rowan. Za vydírání mohou dostat trest až dvacet let. Bývalý viceprezident pro management trhu Michael Gurry byl uznán vinným jen za dopisové podvody a podvody na síti a spiklenectví, ale ne za vydírání, uvedl list USA Today.

Kapoor a lidé okolo něj oklamali zdravotní pojišťovny, jež proplácely syntetický opioid fentanyl i lidem, kteří ho nepotřebovali. Podle verdiktu šlo Kapoorovi o zvýšení prodeje léku Subsys, který obsahoval fentanyl a měl být původně určen jen pro lidi s rakovinou trpící silnými bolestmi. Žaloba prokázala, že mezi lety 2012 a 2015 předepsali lékaři velké množství vysoce návykového Subsysu i lidem, kteří neměli rakovinu, výměnou za úplatky a nelegální provize od Insysu.

Vysoké úplatky

Výše úplatků pro lékaře činila sto až dvě stě tisíc dolarů. Lékaři předepisovali Subsys lidem, kteří neměli rakovinu, ve státech Alabama, Michigan, Florida, Texas, Illinois, Florida, New Hampshire, Connecticut and Arkansas. Jeden lékař v Alabamě za to byl už v roce 2017 odsouzen na dvacet let, další loni v Michiganu na 32 měsíců.

Kapoorův advokát řekl, že jeho mandant je verdiktem zklamán. Všichni obvinění svou vinu popírali a plánují se odvolat a očistit svá jména.

Během soudu přitom bylo promítáno také video, které nechal Insys vyrobit pro své zaměstnance, aby se zvýšily prodeje Subsysu. Dva další představitelé Insysu, bývalý ředitel Michael Babich a viceprezident pro prodej Alex Burlakoff, se přiznali v lednu a oba vypovídali proti zbylé pětici.

„Dnešní uznání viny je prvním úspěšným stíháním špiček farmaceutického průmyslu za zločiny související s nezákonným marketingem a předepisováním opioidů,“ řekl federální žalobce za Massachusetts Andrew Lelling a dodal: „Stejně jako u prodejců drog na ulicích učiníme odpovědnými i ředitele farmaceutických společností odpovědné za rozšíření opioidové epidemie lehkomyslným a nelegálním distribuováním těchto drog, zejména když se spikli a dopustili se vydírání.“

Krize s opioidy

V roce 2017 byly syntetické opioidy příčinou smrti 28 000 lidí, uvedla Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Krize propukla, když se začaly v první dekádě nového milénia proti bolestem masově předepisovat syntetické opioidy, jako je oxykodon a jeho kombinace s paracetamolem. Ještě se rozšířila, když se začaly tyto léky nabízet přes internet. Situaci ještě zhoršilo, když se dostaly i na černý trh, kam často putují z Asie.

Fentanyl, jehož obětí se stal v roce 2016 i zpěvák Prince, je padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfium.

Kapoor byl zatčen v říjnu 2017 v den, kdy Trump vyhlásil kvůli závislosti na opiátech a opioidech národní zdravotní krizi, neboť denně na různá předávkování umíralo 140 Američanů. Tehdy Trump podle BBC řekl: „Na předávkování umírá dnes více lidí, než je jich zastřeleno nebo zahyne při nehodách. Tato předávkování jsou důsledkem masivního nárůstu závislosti na předepisovaných lécích i heroinu. Spojené státy jsou zdaleka největší spotřebitel těchto drog a spotřebují mnohem více pilulek s opioidy na osobu než jakákoli jiná země na světě.“

Kapoor založil firmu Insys Therapeutics v roce 1990. Forbes odhadl jeho majetek v roce 2017 na 1,75 miliardy dolarů, ale jednu dobu měl majetek 2,4 miliardy. Pak ho Forbes ze seznamu boháčů vyřadil.