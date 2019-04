ČTK

Rozhodnutím o žalobách by mohly být postiženy evropské nebo kanadské společnosti a kubánský režim by se mohl dostat do problémů při získávání zahraničních investic, napsal Reuters s odvoláním na právní experty. Jde rovněž o další známku toho, že Washington chce Havanu potrestat za podporu, kterou poskytuje venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi.

Trump bude své rozhodnutí opírat o kontroverzní Helmsův-Burtonův zákon z roku 1996, který americkým občanům umožňuje podat žalobu na cizí společnosti kvůli americkému majetku zabavenému v 60. letech minulého století kubánským režimem.

Obava z chaosu



Účinnost kritického paragrafu zatím američtí prezidenti vždy zablokovali kvůli odporu mezinárodního společenství a kvůli obavám, že by spustil vlnu žalob a způsobil chaos v americkém právním systému.

Kanada a státy Evropské unie mají na Kubě značné obchodní zájmy a na karibském ostrově nyní podnikají i americké firmy, které tam začaly investovat po normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi v roce 2014. Uplatnění Helmsova-Burtonova zákona může podle expertů vyvolat spory o majetky v hodnotě bilionů dolarů a zkomplikovat vztahy Washingtonu se spojenci.