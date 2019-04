Novinky, ČTK

Republikáni kongresmanku podle BBC nařkli, že útoky zlehčuje, demokraté se ale postavili na její obranu. Tvrdí, že slova byla vytržena z kontextu a Trump jen rozdmýchává nenávist vůči Omarové a muslimům.

Omarová kritikům vzkázala, že miluje Ameriku a nenechá se umlčet.

Trump na Twitteru zveřejnil video, na němž letadla narážejí do věží Světového obchodního centra v New Yorku. Záběry spojil a projevem Omarové.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. dubna 2019

Projev, z nějž kritizovaná pasáž pochází, pronesla Omarová 23. března před členy organizace bojující za práva muslimů. Řekla, že "muslimové jsou nyní v nepříjemném postavení druhořadých občanů" a že ona sama je z toho unavena. "Nějací lidí něco provedli (some people did something) a my všichni jsme poté začali ztrácet přístup k našim občanským svobodám," dodala.

V reakci na kritiku uvedla: „Žádný člověk, ať už jakkoli zkorumpovaný, neschopný či zlý, nemůže ohrozit mou neochvějnou lásku k Americe," napsala. "Budu dál pokračovat v boji za rovné příležitosti a štěstí všech Američanů," uvedla. Podotkla také, že "nekandidovala do Kongresu, aby byla zticha".

Omarová je potomkem uprchlíků ze Somálska. Byla zvolena za stát Minnesota loni v listopadu.

Už dříve byla kritizována za výroky proti Izraeli. Na adresu proizraelské politiky USA uvedla, že je důsledkem korupce.