Narkobaron Guzmán rozjíždí nový podnik, chce mít módní značku Prcek

Mexický narkobaron Joaquín Guzmán si krátí dobu v newyorském vězení přípravou módního projektu, které chce rozjet se svou manželkou, napsal list New York Daily News. Bývalý šéf mocného drogového kartelu Sinaloa má v červnu vyslechnout rozsudek za rozsáhlé pašování drog, do té doby chce do módního světa uvést svou vlastní značku. Její jméno bude identické s jeho zločineckou přezdívkou - El Chapo (Prcek).