Trump Kimovi americké požadavky sepsané v angličtině i korejštině předal 28. února v hanojském hotelu Metropole, řekl agentuře Reuters nejmenovaný zdroj. Jejich schůzka skončila předčasně a bez výsledků. A zatímco ani jedna ze stran později pořádně nevysvětlila, co vedlo ke krachu jednání, nynější dokument by do věci mohl vnést jasno, poznamenal Reuters.

O jeho existenci se poprvé zmiňoval poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Bolton v rozhovorech, které poskytl médiím dva dny po hanojském summitu. Neprozradil však zásadní požadavek Washingtonu, aby Severní Korea své jaderné zbraně a štěpný materiál předala přímo Spojeným státům.

O tomto způsobu jaderného odzbrojení Severní Koreje mluvil Bolton už v roce 2004 a k této myšlence se vrátil loni, když ho Trump jmenoval poradcem pro otázky národní bezpečnosti. Trump se v minulosti od tohoto přístupu, zvaného "libyjský model", distancoval a řekl, že Spojené státy k němu přistoupí jen tehdy, pokud se jim nepodaří dospět s Pchjongjangem k dohodě.

Informace a přístup k zařízením



Mezi požadavky, které Trump předložil Kimovi, bylo také, aby KLDR poskytla komplexní informace o svém jaderném programu a umožnila USA a mezinárodním inspektorům plný přístup k jaderným zařízením. Dále pak USA chtěly, aby Pchjongjang zastavil výstavbu nových jaderných zařízení, zrušil veškerou jadernou infrastrukturu a vědce a techniky podílející se na jaderném programu převedl do komerční sféry.

Zástupci Bílého domu se k dokumentu nevyjádřili. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že nebude komentovat něco, co má zůstat v režimu utajení.

Podle odbornice na Severní Koreu z washingtonského Stimson Center není obsah dokumentu překvapivý. "Tohle Bolton chtěl od samého začátku," připomněla. "Pokud to Spojené státy s jednáním myslely vážně, tak už jim muselo být jasné, že takovým způsobem to nepůjde," řekla. Takové požadavky KLDR už dříve odmítla a "přicházet s nimi znova (...) je celkem urážlivé," dodala.

Po nezdařeném únorovém summitu přední severokorejská diplomatka obvinila Boltona a šéfa americké diplomacie Mika Pompea, že přišli s "gangsterskými požadavky" a prohlásila, že Pchjongjang zvažuje zastavení rozhovorů o jaderném odzbrojení s USA a že může přehodnotit i zákaz svých raketových a jaderných testů.