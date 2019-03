Novinky

Kanadské ministerstvo spravedlnosti muselo do pátku rozhodnout, zda je americká žádost oprávněná a o může-li o vydání rozhodnout soud. Rozhodnutí závisí jen na posouzení, zda je žádost o extradici v souladu americko-kanadskou smlouvou o vydávání občanů. Pokud ano, nemůže být žádost zamítnuta.

„Slyšení ohledně extradice není soudem a nevynáší se v něm verdikt o vině či nevině,“ uvedlo ministerstvo. „Jestliže je osoba vydána z Kanady kvůli stíhání v jiné zemi, tak je souzena až v této zemi,“ upřesnilo.

Poté, co ministerstvo spravedlnosti dospělo k závěru, že žádost o vydání není v rozporu s americko-kanadskou smlouvou a vzájemném vydávání, stane Meng 6. března u soudu ve Vancouveru.

Americké úřady obviňují Meng z dvou desítek činů, jak plyne z oficiální žádosti o extradici předané v lednu. Mezi obviněními je bankovní podvod, bránění výkonu spravedlnosti a krádež technologie.

Finanční ředitelka Huawei Technologies Meng Wan-čou

FOTO: Darryl Dyck, ČTK/AP

Podle USA společnost Huawei nepravdivě informovala americké i zahraniční banky o svých vztazích s dvěma dceřinými firmami Huawei Device USA a Skycom Tech, aby mohla pokračovat v obchodech s Íránem. Spojené stály loni obnovily sankce na Írán zrušené v roce 2015 po dosažení dohody o íránském jaderném programu. Jiné země ale od smlouvy neodstoupily. Další obvinění se týká toho, že firma měla ukrást společnosti T-Mobile technologii, která se používá pro testování odolnosti chytrých telefonů. Ředitelka se navíc měla dopustit bránění spravedlnosti a podvodu.

Meng byla zadržena v Kanadě v prosinci právě na žádost USA. [celá zpráva] Čínské velvyslanectví proti tomu protestovalo a vyzvalo k jejímu propuštění. [celá zpráva]

Obhájci Meng uvedli, že jsou zklamaní rozhodnutím kanadského ministerstva, protože „americká obvinění mají politický ráz“, a také kvůli výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten dal dvakrát najevo, že by zasáhl do kauzy Meng, „pokud by to posloužilo národní bezpečnosti nebo pomohlo dosáhnout obchodní dohody s Čínou.“

„Náš klient trvá na tom, že je nevinný a že americká žaloba a žádost o vydání je zneužitím procesního práva,“ uvedl tým obhájců.