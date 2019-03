Novinky

Americká kosmická agentura NASA start označila ze novou kapitolu v pilotovaných kosmických letech, protože jde o první loď, kterou navrhla a postavila soukromá firma.

LIFTOFF! The next big leap in a new chapter of U.S. human spaceflight systems has left the pad. @SpaceX’s #CrewDragon demo flight will be the 1st commercially-built & operated American spacecraft designed for humans to dock at the @Space_Station. Watch: https://t.co/Fm5NQSfAXJ pic.twitter.com/YoiOf67kQL — NASA (@NASA) 2. března 2019

Podle firmy SpaceX probíhá let podle plánu. První stupeň rakety vyhořel a byl zažehnut druhý. Po jeho vyhoření řídící středisko NASA potvrdilo, že se loď oddělila od nosné rakety a je na plánované orbitální dráze.

.@SpaceX's #CrewDragon has separated from its rocket as the spacecraft continues to head to the @Space_Station on its debut flight. Tune in and watch live: https://t.co/gjn4a2dZg4 — NASA (@NASA) 2. března 2019

První stupeň rakety Falcon 9 přistál na Zemi. Jde už o 35. úspěšný návrat prvního stupně rakety.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship—SpaceX’s 35th successful landing of a rocket booster pic.twitter.com/cDvKpoOwrq — SpaceX (@SpaceX) 2. března 2019

Ve čtvrtek byla raketa Falcon 9 s lodí Crew Dragon převezena na startovací rampu 39A, odkud vzlétaly lodě Apollo k Měsíci i raketoplány.

Start rakety Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon

FOTO: John Raoux, ČTK/AP

„Jsme připraveni,“ řekl tajemník americké kosmické agentury NASA pro lety k orbitální stanici ISS Joel Montabano. „Těšíme se na víkendový start,“ dodal.

„Úkol před námi je vpravdě historický,“ řekl viceprezident SpaceX Hans Koenigsmann, který má na starost stavbu lodí a jejich opakované použití.

Zvedání rakety Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon na startovací rampě 39A na Mysu Canaveral

FOTO: Joel Kowsky, ČTK/AP

Připomněl, že první let Crew Dragonu je milníkem pro SpaceX, kterou založil v roce 2002 Elon Musk s cílem vynášet lidi do vesmíru a dostat je na Mars. „Vyvíjeli jsme rakety a lodě po skoro sedmnáct let. A toto je pro tým vrchol, kvůli tomu byl založen,” uvedl Koenigsmann.

Crew Dragon will deliver about 400 pounds of supplies and equipment to the @Space_Station. Also on board is an anthropomorphic test device, which we call Ripley. pic.twitter.com/FuHewNb4UM — SpaceX (@SpaceX) 2. března 2019

Elon Musk před startem uvedl, že Crew Dragon nese figurínu a 180 kg zásob

Mise Crew Dragonu byl schválen 22. února, když NASA ukončila prověrku připravenosti k letu. Crew Dragon se od nákladních lodí liší, je vybaven zařízeními, která umožňují posádce přežít. Má také záchranný systém s osmi raketami SuperDraco, které umožňují v případě problémů oddělit kabinu od lodi.

Kosmická loď Crew Dragon v hangáru u rakety Falcon 9

FOTO: Steve Nesius, Reuters

K ISS dorazí loď v neděli brzo ráno. K modulu Harmony na ISS se má automaticky připojit sama, což bude poprvé v historii lodí od firmy SpaceX. Nákladní dragony musela dosud zachycovat robotická paže ovládaná posádkou orbitální stanice.

Figurína Ripleyové



Po pěti dnech se má loď vrátit. I když veze i náklad, hlavně má na palubě testovací figurínu vybavenou mnoha snímači.

Raketa Falcon 9 vynáší kosmickou loď Crew Dragon

FOTO: Thom Baur, Reuters

„Říkáme jí smartie a jmenuje se Ripleyová,” řekl Koenigsmann a dodal, že cílem je získat představu o tom, jak se budou cítit lidé na cítit místě Ripleyové. Figurína je pojmenovaná po postavě Ellen Ripleyové, kterou ve čtyřech filmech o vetřelcích ztvárnila Sigourney Weaverová.

Klíčové bude především zjistit data ve chvíli, kdy se bude loď vracet do atmosféry, řekla manažerka programu komerčních letů NASA Kathy Leudersová. Zmínila především význam letu pro NASA: „Pro nás je to velký den.“

Raketa Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon

FOTO: NASA, Reuters

NASA po vyřazení raketoplánů v roce 2011 neměla jak dopravovat astronauty na ISS. Američané museli platit až 81 miliónů dolarů za místa v ruských sojuzech.

Start rakety Falcon 9 s lodí Crew Dragon

FOTO: Mike Blake, Reuters

SpaceX na vývoj dostal do NASA 2,4 miliardy dolarů. Druhou smlouvu za 4,2 miliardy získal Boeing, který vyvíjí konkurenční loď CST -100 Starliner. Ta by měla letět v dubnu. SpaceX plánuje první let s posádkou v červenci, Boeing v srpnu. NASA si ale pro jistotu ještě rezervovala dva lety v sojuzech včetně jednoho na první půlku příštího roku. [celá zpráva]