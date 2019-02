Novinky

Trump na Twitteru uvedl, že instruoval ministra zahraničí Mika Pompea, aby „neumožnil Hodě Muthanové vrátit se do země.“ Ministr s tím podle něj souhlasil.

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. února 2019

Pompeo krátce předtím uvedl, že 24letá žena nemá žádný nároky na návrat: „Nemá americký pas, nemá právo na pas ani na vízum, aby mohla jet do USA. Huda Muthanová není americkou občanskou a nebude vpuštěna do USA.“

Její rodina pak oznámila přes svého právníka, že žena občanství má. „Huda Muthanová měla platný americký pas a je americkou občankou. Narodila se v říjnu 1994 v New Jersey, několik měsíců poté, co její otec přestal pracovat jako diplomat,“ řekl právník rodiny Hassan Shibly.

Její otec byl v USA jako jemenský diplomat a pokud se diplomatům narodí v USA děti, nemají jejich potomci automaticky nárok na americké občanství, protože nespadají pod americkou jurisdikci. Pokud by však už diplomatem nebyl, měla by na občanství nárok na základě toho, že se narodila na území USA.

Cesta do Sýrie



Muthanová, který vyrůstala v Alabamě, ve dvaceti odjela do Sýrie, aby se přidala k Islámskému státu. Doma řekla, že jede na univerzitní akci do Turecka. Předtím požádala o vydání amerického pasu a dostala jej, napsal list The New York Times.

Po příjezdu do Sýrie se objevila na propagační fotografii, jak s dalšími třemi ženami spalují západní pasy včetně jednoho amerického. Pak na sociálních sítích vyzývala radikály k vraždění Američanů.

Muthanová svých činů lituje



Nyní však Muthanová, která má 18měsíčního syna a nedávno se vydala do rukou kurdských sil na severu Sýrie, uvedla podle BBC, že svých kroků lituje a chce zpátky do USA: „Chtěla bych to všechno stáhnout ze sítě, dostat zcela z paměti lidí. Lituju toho. Doufám, že si Amerika nemyslí, že jsem pro ni nebezpečí, a doufám, že mě přijme, protože jsem normální lidská bytost, která byla jednou zmanipulovaná a doufá, že se do už nikdy nezopakuje.“

Právník rodiny oznámil, že požaduje proces a že jeho mandantka dala najevo ochotu nastoupit do vězení, pokud bude odsouzena. Zkritizoval i současný americký postup: „Nemůžeme se dostat do bodu, kdy se bude prostě odebírat občanství těm, kdo poruší zákon.“

Problém s návratem nevěst džihádistů



Trump oznámil, že zabrání vstupu Muthanové krátce poté, co Velká Británie neumožnila návrat jiné mladé ženě Shamině Begumové, která odešla do Islámského státu. [celá zpráva] Spojené království jí odebralo občanství. [celá zpráva]

Západoevropské země se obstruují návrat svých občanů, kteří se připojili k IS.

Paradoxní je, že Trump nedávno vyzval evropské země, aby přijaly své občany, kteří se přidali k Islámskému státu a zadržují je Američané. Pohrozil, že jinak budou propuštěni.