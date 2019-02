Novinky, ČTK

Dokazovat úspěchy kartelu má podle AP rozsah nákladů různých omamných látek zaznamenaných v posledních týdnech na americko-mexické hranici.

„Ty hromady balíků fentanylu a plastové vaničky s metamfetaminem, heroinem a kokainem nijak nenasvědčují tomu, že by kartel byl oslaben, že by ztratil kontrolu nad svým tradičním teritoriem na severozápadě Mexika, nebo že by jeho mezinárodní dosah omezila ztráta nechvalně známého bosse,” uvedla AP.

„Jsou stále velkým, velkým hráčem v mexickém kriminálním podsvětí,” řekl mexický bezpečnostní analytik Alejandro Hope.

I když 61letého Guzmána shledala v úterý porota newyorského soudu vinným, pro současného šéfa kartelu Sinaloa Ismaela Zambadu přezdívaného El Mayo se podle AP nic nemění.

Kartel Sinaloa stále disponuje sítí mezinárodních kontaktů, díky nimž může přesouvat kolumbijský kokain do Kamerunu nebo posílat mexické „kuchaře” metamfetaminu do Malajsie. Také kontroluje přístavy, přes které proudí drogy a chemikálie potřebné pro jejich výrobu, platí chemiky a laboratoře, které materiály zpracovávají, a jeho logistický řetězec dotvářejí podplacení policisté, pašeráci a tunely pod americkou hranicí.

Video

Útěk mexického narkobarona z vězení tunelem zachytila kamera.

„A to ani nemluvíme o armádě nájemných vrahů a vymahačů, kteří se živí vydíráním a únosy, nebo o praní špinavých peněz, zástěrkových korporacích a politických kontaktech. Možná vůbec nejdůležitější je, že Sinaloa stále ovládá to, čemu se říká ‚poslední míle‘ a prostřednictvím své velkoobchodní distribuční sítě dostává drogy do rukou gangů a pouličních dealerů ve Spojených státech,” pokračuje AP.

Guzmána čeká vězení



Guzmána, který stál roky v čele drogového kartelu, shledala v úterý porota u soudu v New Yorku vinným ve všech deseti bodech obžaloby a je pravděpodobné, že narkobaron stráví zbytek života za mřížemi. Výše trestu bude oznámena 25. června.

Guzmán byl především uznán vinným z členství ve zločinecké organizaci, za což by měl dostat podle amerického trestního zákona doživotní vězení bez možnosti žádat o předčasné propuštění. Vinen je i z výroby a přeshraniční distribuce kokainu, heroinu, metamfetaminu a marihuany a také z používání střelných zbraní a praní špinavých peněz.

Narkobarona Guzmána eskortují.

FOTO: ČTK/AP

Verdikt poroty padl po tříměsíčním procesu, během něhož obžalovaný nevypovídal. Před soudem zazněla svědectví o brutálních vraždách a mučení nepohodlných osob a konkurentů v drogovém byznysu. Předvoláno bylo více než 50 svědků. Dvanáctičlenná porota složená z osmi žen a čtyř mužů pak o Guzmánově vině či nevině debatovala zhruba 35 hodin.

Při čtení verdiktu Guzmán seděl a neprojevil žádné pocity. Když porota opustila soudní síň, on a jeho žena si položili ruce na srdce a ukázali si navzájem zdvižený palec.

Miliardy z drog



Odhady toho, kolik peněz drogy Guzmánovi vynesly, se liší. V roce 2009 ho magazín Forbes zařadil na seznam nejbohatších lidí na světě s majetkem kolem miliardy dolarů, ale o rok později ho ze seznamu stáhl s odůvodněním, že je obtížné jeho majetek odhadnout. Americké ministerstvo spravedlnosti v roce 2017 oznámilo, že hodlá zajistit 14 miliard dolarů z Guzmánovy drogové trestné činnosti a nezákonných zisků.

Guzmán je nejznámějším narkobaronem po Kolumbijci Pablu Escóbarovi, jehož legendu přiživily dva dramatické útěky. V roce 2001 prchl z vězení v koši na prádlo. Až do svého zadržení v roce 2014 se pak pohyboval mezi různými úkryty v horách, střežen soukromou armádou. Znovu pak uprchl v roce 2015 tunelem, který byl prokopán až k jeho cele. V roce 2016 byl zatčen a následující rok vydán do USA.

Popularitu mu také získala image Robina Hooda, kterou si pěstoval mezi chudým obyvatelstvem státu Sinaloa.