V neděli večer napadl sníh v Lasvegaském údolí. Spolu se sněhovými vločkami se také ochladilo. Z 14 stupňů poklesla teplota večer na minus jeden, uvedl web AccuWheather.

Kvůli prudkému větru se sníh lepil hlavně na návětrné straně aut i popelnic. Dlouho se však neudržel. Už v úterý se mají teploty vrátit ke 14 stupňům a večer může pršet. V pátek stoupnou na 18 stupňů.

Sníh padá v Las Vegas.

FOTO: Reuters

Sníh napadl i na jihu Kalifornie v Grapewine, kvůli čemuž byla v obou směrech uzavřena klíčová dálnice I5 spojující San Francisco s Los Angeles. Sníh na jihozápad USA přinesla stejná tlaková níže, jaká zasáhla koncem minulého týdne Seattle, kam také přinesla sníh.

❄ Well this doesn't happen very often! We are seeing some flakes at the NWS Las Vegas office with nothing able to stick. Enjoy it because it won't last much longer! ❄ #vegasweather #nvwx pic.twitter.com/ufuO1UG6zV