Novinky, ČTK

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo dosáhnout dohody,“ oznámil Trump v Růžové zahradě Bílého domu.

„Měl jsem velmi silnou alternativu, ale nechtěl jsem ji v tuto chvíli použít,“ řekl Trump k možnosti vyhlásit v oblasti na jihu USA mimořádný stav.

Až pak dodal, že nejde o definitivní řešení: „V krátké době podepíšu zákon, který umožní uvolnit prostředky na tři týdny do 15. února.“ Trump vyjádřil naději, že federální zaměstnanci, kteří byli kvůli krizi bez příjmu, „velmi rychle dostanou ušlou výplatu“. Tento pátek to bylo podruhé, kdy nedostali žádné peníze. Prezident je ocenil za jejich přístup.

Podle vůdce demokratů ve Sněmovně reprezentantů Chucka Schumera Trumpův ústupek znamená, že „znovu dostal důležitou lekci”, „Nikdo by neměl podceňovat předsedkyni (Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou), jak to teď Trump zjistil,” prohlásil Schumer v narážce na vytrvalý odpor Pelosiové proti Trumpově zatím neúspěšné snaze získat peníze na stavbu zdi.

Trump znovu zmínil stav nouze



Ani ze strany Trumpa ovšem nezaznívala zrovna smířlivá slova. Později v besedě s novináři v Bílém domě znovu pohrozil, že pokud do poloviny února nebude na stole „spravedlivá dohoda” o ochraně hranic, vyhlásí stav nouze. To by hlavě státu umožnilo čerpat bez souhlasu Kongresu peníze na stavbu zdi z fondů určených původně na jiné účely.

O zákonu by Kongres podle neoficiálních informací mohl hlasovat ještě v pátek. Demokraté podle listu The Washington Post pro zákon zvednou ruku pod podmínkou, že bude „čistý”, tedy bez Trumpem požadované sumy 5,7 miliardy dolarů (bezmála 130 miliard korun) na stavbu hraniční zdi - jejíž financování je hlavním předmětem sporu.

Spor o rozpočet tím ale nekončí. Použité řešení jen umožní vyřešit narůstající krizi, kdy 800 tisíc federálních zaměstnanců nedostávalo peníze a nefungovaly některé vládní úřady. „Očekávám, že během následujících 21 dnů budou demokraté a republikáni spolupracovat pro tento nádherný národ,” řekl Trump během projevu.

Většinu času přitom věnoval otázce bezpečnosti a nutnosti chránit hranici s Mexikem a popisem toho, jak sofistikovaná bude zeď, která zabrání, aby se do USA dostávali zločinci a drogy a převaděči vydělávali na tom, že přes hranice dostávají lidi z latinské Ameriky. Přes ocelovou bariéru by mělo být vidět a měla by být vybavena nejrůznějšími senzory a kamerami.

Dlouhá jednání



Už odpoledne hlavní washingtonský korespondent televize CBS uvedl, že Trump zřejmě podpoří provizorní řešení, označované jako CR (continuing resolution), jež by umožňovalo dále financovat vládu a federální úřady na tři týdny. Dočasným uvolněním vládních financí by prezident de facto přijal návrh opozičních demokratů, kteří debatu o posílení ostrahy hranic podmiňovali otevřením vládních účtů nejméně do 8. února.

Ještě ve čtvrtek ale mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová tento návrh odmítla: Třítýdenní CR by fungovalo jen tehdy, když by se hodně zaplatilo na zeď.“

Změna postoje se objevila poté, co se sešli předseda Senátu republikán Mitch McConnell s šéfem demokratické menšiny v Senátu Chuckem Schumerem. Schumer se po skončení schůzky McConnellově kanceláři smál.

Výstavba prototypů zdi na americko-mexické hranici

FOTO: Reuters

Republikánský senátor Lindsay Graham zase uvedl, že doufá, že se dohody dosáhne poté, co mluvil s prezidentem o společném návrhu republikánů a demokratů uvolnit na tři týdny peníze pro federální úřady a jejich zaměstnance. Na schůzce, která se konala ještě před setkáním McConnella se Schumerem, jednalo o návrhu osm demokratických senátorů a osm republikánských.

Podle Grahama by takové opatření mělo uspokojit obě strany - nějaké prostředky by se uvolnily i na zeď na hranicích s Mexikem. Trump však podle něj dával najevo svou nespokojenost, že by nešly na zeď všechny požadované peníze: „Nebyl bych šťastný. Ale máme hodně možností,“ říkal prý podle senátora.

Podle průzkumů je většina Američanů přesvědčena, že rozpočtový pat vznikl vinou prezidenta.