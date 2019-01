Novinky

V pečovatelském ústavu Hacienda HealthCare byla žena, jejíž jméno ústav tají, přes deset let. Sutherland měl pečovat o její zdravotní stav.

Televize News Channel 9 uvedla, že lékaři a pečovatelé o těhotenství údajně nevěděli do chvíle, než začala rodit. Zpočátku nechápali, proč pacientka začala sténat. Poslední lékařskou prohlídku absolvovala žena loni v dubnu. [celá zpráva]

Případ okamžitě začala vyšetřovat policie. Sutherland byl zatčen na základě analýzy DNA.

Do vegetativního stavu žena upadla, když jí bylo 14 let po pádu do vody.

Jde o formu kómatu, při němž pacient nereaguje na podněty okolí, má však otevřené oči a fungují u něj kmenové reflexy včetně dýchání a krevního oběhu.