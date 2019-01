"Chtěl bych se omluvit. Lhal jsem tolika lidem," řekl Romero. Přiznal se, že za jeho odchodem z baptistického kostela ve Fort Worth v Texasu je jeho zhýralý život. "Jezdil jsem do Jacksonville, chodil jsem tam do kasina a pil. Byly tam dívky, které se prodávaly, a já jsem svou ženu mnohokrát podvedl. Často jsem pil a holdoval hazardu. Také jsem kouřil trávu," dodal.

Pastor Donnie Romero, who called gay people immoral ‘scum’ who should be ‘put to death’ & hoped Pulse shooting survivors died, has been fired for sleeping with prostitutes, smoking pot & gambling.



Here’s my forgiveness & sympathy for you, Pastor --🖕🖕🖕 https://t.co/90Sj5k6bCR