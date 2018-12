ČTK

Letoun Airbus A340 mířící do Argentiny s kancléřkou na palubě se ve čtvrtek po musel po hodině vrátit do Německa a nouzově přistát v Kolíně nad Rýnem kvůli nefunkčnímu komunikačnímu systému. Chybu podle zjištění odborníků způsobil vadný transformátor. [celá zpráva]

Protože německá vládní letka neměla k dispozici náhradní posádku pro zaoceánské lety, odletěla kancléřka druhý den ráno do Madridu, odkud pokračovala linkovým spojem. Do dějiště summitu tak dorazila se zhruba 12hodinovým zpožděním.

Německá kancléřka po nouzovém přistání vystupuje z vládního Airbusu A340

FOTO: Joerg Blank, ČTK/AP

Mezitím německá armáda vyslala do Buenos Aires náhradní stroj, který v neděli odpoledne kancléřku dopravil do vlasti. Protože ale posádka tohoto letounu musela v Buenos Aires dodržet povinnou přestávku, nemohla Merkelová bezprostředně po konci summitu nastoupit na zpáteční let.

Volný čas tak využila k setkání s argentinským prezidentem Mauriciem Macrim, páteční schůzku totiž nestihla. Poté se prošla rezidenční čtvrtí Recoleta a navštívila jeden z kostelů, což neušlo pozornosti místních obyvatel. Ti ihned na Twitteru informovali, že právě ve městě potkali kancléřku. Procházku zakončila ve steakové restauraci, kam ji doprovodil mimo jiné vicekancléř Olaf Scholz.