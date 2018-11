Novinky

Dítě chytil Byron Campbell: „Sešel jsem dolů do přízemí. Viděl jsem, že připravili matrace a všechno, takže lidé mohli skákat z okna a my je mohli chytat. Šel jsem přímo k oknu, viděl jsem nějakou paní ve druhém patře, jak drží dítě v okně. Když ho z okna vyhodila, chytil jsem ho. Řekl jsem jí, že bych dítě neupustil, tak do toho šla a já je chytil. Držel jsem je jako ve fotbalu.”

Matka dítěte Shuntara Thomasová popsala děsivost okamžiku: „Bylo to hrozné. Nevěděla jsem, jestli se dostanu dolů, nebo to bude naposled, co své dítě držím.”

„Nebylo jiné cesty, jak se dostat z těchto bytů, než oknem. V plamenech byly střecha i přístupová chodba,“ řekl dallaský policista agentuře AP.

Hořet začalo kolem sedmé ráno. Podle úřadů se při požáru lehce zranili nejméně tři lidé včetně jednoho hasiče.

Vyšetřovatelé se pokoušejí zjistit příčinu požáru, který poničil tucet bytů. Čtyřicet lidí přišlo o střechu nad hlavou.