Roberts reagoval na Trumpovu kritiku kalifornského federálního soudce Jona S. Tigara. Ten v úterý dočasně zablokoval prezidentovo nařízení, podle kterého by nemohli získat azyl ti migranti, kteří do USA vstoupí z Mexika nelegálně.

Trump po vynesení verdiktu Tigara označil za Obamova soudce.

Prezident na kritiku reagoval tím, že Obamovi soudci skutečně existují a mají zcela odlišný názor než ti, kteří mají na starosti bezpečnost země.

Roberts, kterého do funkce navrhl bývalý republikánský prezident George Bush mladší,uvedl, že žádní Obamovi soudcové neexistují. Trvá na tom, že justice je nezávislá a že soudci nikomu nepatří. „Nezávislé soudnictví je něco, za co bychom měli být vděční,” uvedl v prohlášení.

Americká média k Robertsově vyjádření poznamenala, že je to vůbec poprvé, kdy se vyjádřil kriticky vůči Trumpovi.

Sorry Chief Justice John Roberts, but you do indeed have “Obama judges,” and they have a much different point of view than the people who are charged with the safety of our country. It would be great if the 9th Circuit was indeed an “independent judiciary,” but if it is why......