Acosta se na tiskové konferenci Trumpa zeptal, proč v závěru kampaně označoval za invazi karavanu migrantů mířící k USA ze střední Ameriky. Když chtěl zpravodaj CNN položit další otázku, Trump prohlásil „to stačí, to stačí” a vyzval ho, aby si sedl.

Zaměstnankyně Bílého domu se přetahuje s novinářem CNN Jimem Acostou (zády k objektivu) o mikrofon. Přihlíží americký prezident Donald Trump.

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Acosta se pak přetahoval s asistentkou o mikrofon a prezident ho označil za neslušného: „CNN by se měla stydět, že pro ně pracujete. Způsob, jakým zacházíte se Sarah Huckabee (Sandersovou), je hrozný”.

White House aide grabs and tries to physically remove a microphone from CNN Correspondent Jim Acosta during a contentious exchange with President Trump at a news conference. https://t.co/jqIrScUeft pic.twitter.com/BUaaQDOoOF