6:43 - Demokraté už mají ve sněmovně 193 křesel, republikáni jen 177.

6:24 - Demokraté získali ve Sněmovně reprezentantů 180 křesel, republikáni jen 170, když jich už 25 ztratili. Takováto ztráta znamená, že nemají skoro žádnou šanci udržet většinu.

6:16 - Americký prezident Donlad Trump zatelefonoval předsedkyni demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiové a poblahopřál jí, uvedla stanice CBS s odvoláním na kancelář Pelosiové.

6:04 - Republikáni v guvernérských volbách v USA prozatím ztratili čtyři státy - Nové Mexiko, Kansas, Illinois a Michigan. V mimořádně těsném souboji se jim ale podařilo udržet Floridu, kde porazil Ron DeSantis černošského kandidáta Andrewa Gilluma.[celá zpráva]

6:03 - Demokraté oslabí v Senátu. Republikáni v něm nyní drží 51 křesel, demokraté jen 43 a o šesti ještě není rozhodnuto. Dosud měli demokraté v Senátu 49 křesel. Demokratická senátorka Claire McCaskillová křeslo neobhájila, získal je republikán Josh Hawley[celá zpráva]

6:00 - Uzavřely se hlasovaní místnosti na Aljašce. Volí se už jen na Aleutských ostrovech.

5:52 - Předsedkyně demokratické menšiny ve sněmovně Nancy Pelosiová oznámila v projevu k příznivcům, na co se míní soustředit demokraté, kteří podle prognóz ovládnou dolní komoru Kongresu. Chce uhájit zdravotní pojištění, které zavedl prezident Barack Obama, snížit ceny léků a bojovat proti korupci. Za hlavní ale označila jednotu.

5:47 - Rozhodnuto je už o více než třech stech křeslech ve Sněmovně reprezentantů. Demokraté jich obsadí 156, republikáni 157, uvedl list The New York Times.

5:29 - Americký prezident Donald Trump na Twitteru označil výkon republikánů ve volbách za fantastický úspěch: „Fantastický úspěch dnes v noci. Díky všem!"

5:25 - Kromě Kongresu se konaly také volby guvernérů. Ve Wisconsinu a na Floridě mají velkou šanci demokraté, že státu povládne jejich zástupce. Naopak v Georgii uspěje republikán.

5:18 - Demokraté získali ve Sněmovně reprezentantů 140 křesel, když získali navíc 13, která drželi republikáni. Ti zatím získali 151 křesel, uvedl list NYT. V Senátu mají nyní demokraté 40 křesel a republikáni 50, když získali dvě, obsazená dosud demokraty. Tím si udrželi majoritu v Senátu. [celá zpráva]

Příznivci republikánského senátora Teda Cruze slaví porážku demokrata Beta O´Rourkeho.

FOTO: David J. Phillip, ČTK/AP

5:15 - Republikáni se přiblížili udržení Senátu, když Joe Donnelly z Indiany a Heidi Heitkampová ze Severní Dakoty neobhájili své křesla v těchto konzervativních státech, uvedl list NYT. V Texasu porazil Ted Cruz demokrata Beta O´Rourkeho.

5:07 - Do Kongresu se podle propočtů poprvé dostane muslimka, demokratka Rashida Tlaibová z Michiganu.

Hlasovací místnost v Purcellville ve státě Virginie

FOTO: Alexander Drago, Reuters

5:06 - V Minnesotě zřejmě obhájí své křeslo ve sněmovně Američanka somálského původu Ilhan Omarová, který se do ní poprvé dostala před dvěma lety.

Ilhan Omar was born in a refugee camp in Somalia, and emigrated to America aged 12. She just won a seat in Congress. Somalis are currently banned from entering the US by Donald Trump's travel ban. https://t.co/qgMI2pq8Fh