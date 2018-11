14:45 - Sčítání hlasů je velmi pomalé. Konečné výsledky zveřejníme v samostatném článku. On-line tímto končí. Děkujeme za pozornost.

14:08 - Z průběžných výsledků vyplývá, že demokraté zatím ve Sněmovně reprezentantů získali 219 křesel, republikáni jich mají zatím 193. V Senátu je předběžně potvrzených 51 mandátů pro republikány a 45 pro demokraty.

10:30 - Demokraté získali posty guvernéru v sedmi státech, kde dosud vládli republikáni - v Novém Mexiku, Kansasu, Illinois, Michiganu, Wisconsinu, Nevadě a Maine.

9:00 - Demokraté získali ve Sněmovně reprezentantů 218 křesel, která jim zajišťuje většinu v dolní komoře Kongresu. Republikáni zatím získali 192, křesel.

8:52 - Demokraté posílili ve volbách guvernérů, získali jich šest na úkor republikánů, ti však budou nadále kontrolovat nejméně 25 států unie.

Průběžný výsledek voleb v Americe

FOTO: David Ryneš, Novinky

8:52 - Demokraté jsou dvě křesla od získání většiny ve Sněmovně reprezentantů, zatím obsadili 216 křesel, republikáni jen 192.

8:25 - Přes ztrátu sněmovny označil americký prezident Donald Trump mimořádný úspěch, protože republikáni posílili v Senátu. „Za posledních 105 let se stalo jen pětkrát, že stávající prezident vyhrál křesla v senátu v mezidobí mezi prezidentskými volbami, ” uvedl na Twitteru.

“There’s only been 5 times in the last 105 years that an incumbent President has won seats in the Senate in the off year election. Mr. Trump has magic about him. This guy has magic coming out of his ears. He is an astonishing vote getter & campaigner. The Republicans are.........