Oběť vypověděla, že se v roce 2002 setkala s Weinsteinem, když se snažila nastartovat svoji hereckou kariéru. Žena, jejíž jméno nebylo zveřejněno, uvedla, že ji Weinstein odvedl do svého bytu na Manhattanu a „neztrácel čas, agresivně za pomoci výhrůžek požadoval sex“.

„Řekl jí, že pokud chce být herečkou, měla by se cítit dobře, když dělá cokoli, co jí režisér řekne, včetně toho, že ztratí zábrany a bude nahá,“ píše se v dokumentech.

Polka dále vypověděla, že ji Weinstein obtěžoval skoro deset let. V roce 2004 jí nabídl roli.

Další z řady lhářek, tvrdí právník

Obvinění odmítl Weinsteinův právník Benjamnin Brafman. Tvrzení o nabídnuté roli označil za absurdní: „Jako tolik dalších žen v případu, které se ukázaly jako lhářky, tak i u posledních nepodložených obvinění, která jsou skoro dvacet let stará, se ukáže, že jsou zjevně falešná.“

Případ mladé Polky je součástí nového obvinění podaného proti producentovi, který vedl firmy Miramax a Weinstein Company. Původní loňské obvinění z napadení, bití a vydírání žen soud v září odmítl.

Weinstein, jehož chování vedlo ke vzniku kampaně MeToo, také čelí obvinění ze znásilnění, za které by mohl jít na doživotí do vězení. Šestašedesátiletý producent však od počátku popírá, že kdy měl s někým sex bez souhlasu. [celá zpráva]