ČTK

O vyslání armády k hranicím hovořil Trump v posledním týdnu několikrát, žádné konkrétní kroky z toho však až do nynějška nevyplynuly. Ve čtvrtek ale podle agentury Reuters obdržel Pentagon rozkaz, že má armáda vyslat na hranice 800 až 1000 mužů, kteří mají na hranicích „pomáhat s infrastrukturou a logistikou”. Oficiálně ministerstvo obrany věc zatím nekomentovalo.

O několikatisícové skupině lidí, kteří pocházejí nejčastěji z Hondurasu, ale také z Nikaraguy, Salvadoru nebo Guatemaly a míří do USA, se mluví jako o „karavaně migrantů”. Vyrazila předminulou sobotu z města San Pedro Sula na severu Hondurasu a původně čítala asi 1300 osob. Postupně se k ní připojili další lidé, kteří utíkají před vysokou kriminalitou a chudobou. Když skupina dorazila o víkendu na guatemalsko-mexickou hranici, bylo v ní asi pět tisíc běženců. Necelá tisícovka z nich přistoupila na „plán bezpečného návratu domů”, na němž se v sobotu dohodli prezidenti Hondurasu a Guatemaly. Dnes se však ve skupině podle odhadu agentury Reuters opět pohybuje přes 5000 lidí

Další skupina asi o tisíci lidech se vydala na pochod k USA z Guatemaly.[celá zpráva]

Takzvané karavany migrantů pořádají nevládní organizace už řadu let. Cílem hromadné cesty lidí z chudých zemi Střední Ameriky je vyhnout se ve skupině nebezpečí, která hrozí při takové cestě jednotlivcům, a také hromadně upozornit na humanitární krizi ve Střední Americe. Karavany migrantů ve Střední Americe se dosud většinou obešly bez větší publicity. To se ale změnilo letos v dubnu, kdy podobnou skupinu označil Trump za bezpečnostní hrozbu pro Spojené státy a na hranici s Mexikem poslal národní gardu. Nyní se migranti stali opět častým tématem vzhledem k nadcházejícím volbám do amerického Kongresu.