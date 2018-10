Novinky

Požár se nedaří dostat pod kontrolu mimo jiné kvůli silnému vichru, který plameny rozdmýchává.

Deník The New York Post bez dalších podrobností napsal, že se požár do lesa rozšířil od auta, které se vzňalo.

Do boje s plameny se zapojily více než tři tisícovky hasičů. Nejméně 19 lidí v souvislosti s požárem utrpělo zranění.