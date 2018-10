Novinky, ČTK

„Upřímně mohu říci, že jsem v životě nepil pivo,” řekl prezident novinářům. „Je to jedna z mála mých dobrých vlastností,” dodal. „Umíte si představit, jaká by to byla katastrofa, kdybych pil? Byl bych ten nejhorší na světě,” uvedl americký prezident.

Trump hovořil o svém vztahu k alkoholu v reakci na výpověď Bretta Kavanaugha, kterého šéf Bílého domu nominoval na funkci soudce nejvyššího soudu USA a který minulý týden vypovídal před senátním výborem kvůli obvinění, že v 80. letech minulého století v opilosti sexuálně napadl Christine Blaseyovou Fordovou.

Kavanaugh uznal, že jako mladík se zúčastnil řady večírků a vypil mnoho piva, nikdy se však prý neopil tak, aby si nepamatoval, co dělal.

Bývalý Kavanaughův spolužák profesor Charles Luddington ho však obvinil, že neříká pravdu o svém pití, což ho zklamalo: „Mohu jednoznačně říci, že Brett neříká pravdu, když popírá možnost, že při pití nevěděl, co dělá, a když snižoval stupeň a četnost svého opíjení.“ Když se Kavanaugh napil, byl podle něj „často nepřátelský a agresivní“.

„Lži by měly mít následky”



Dodal, že mu nevadí samo pití, ale ta lež: „Jestliže o svých minulých činech lhal v celoplošné televizi, a zejména když vypovídal pod přísahou před americkým Senátem, domnívám se, že by tyto lži měly mít následky.“ Zpochybňuje to jeho čest, prohlásil Luddington novinářům. V pondělí také vypovídal před FBI, která vyšetřuje podezření ze znásilnění, kterého se měl Kavanaugh dopustit. Úřad je přesvědčen, že případ uzavře do týdne.

Naopak bývalý spolužák a hráč NBA Chris Dudley prohlásil, že nikdy neviděl Kavanaugha tak opilého, že by nevěděl, co dělá. Dudley a Kavanaugh byli v roce 1985, tedy v době studií na Yalu, vyslýcháni kvůli rvačce v baru, kde byl Kavanaugh podezřelý, že po někom hodil kus ledu a Dudley sklenici.

Trump se Kavanaugha zastává. Podle něj byly jeho odpovědi při senátním slyšení skvělé.