Místní média uvádí, že střelba propukla na shromáždění a mezi oběťmi je zřejmě dítě. Zda sedm lidí přišlo o život, nicméně není zatím jasné. Web Syracuse.com s odkazem na svědka uvedl, že bylo slyšet deset výstřelů. Podle dalších svědků stříleli "dva, možná tři" útočníci. Mělo jít o chlapce, kteří měli na sobě mikiny s kapucemi.

Zatím nebyl nikdo zadržen, řekl velitel policie Frank Fowler.

Fowler says no suspects are in custody. "This is something that cannot occur in our community." He then calls out for those who know any information to reach out to #Syracuse police.