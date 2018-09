Novinky

Viceprezident Mike Pence mluvil o ohrožení ze strany Číny a Ruska. Kosmické síly by měly pomoci bojovat s novými vlnami hrozeb a mít na starosti armádní operace ve vesmíru.

V rešerši, kterou předala tajemnice pro letectvo Heather Wilsonová, stojí, že první rok by vytvoření kosmických sil stálo něco přes tři miliardy. V dalších čtyřech letech pak dalších deset miliard. Kosmické síly by měly mít asi 13 000 lidí. Uvedl to web DefenceOne, který mohl do návrhu nahlédnout.

Zda tomu tak skutečně bude, ještě není jasné, ale dává to představu o velikosti a nákladnosti programu.

Letectvo se navzdory Trumpovu přání snaží vytvořit kosmické síly ve svém rámci, a ne jako samostatnou složku amerických ozbrojených sil. Tvrdí, že pokud by se kosmické programy letectva, jako jsou špionážní družice, převedly pod samostatnou složku, letectvo by to oslabilo, a ztížilo mu to možnost plnit strategické cíle, které má.

Shanahan letos navrhoval podle Trumpova přání vytvořit samostatné velitelství kosmických sil, které by mělo na starosti operace ve vesmíru a Rozvojovou vesmírnou agenturu, která by měla v gesci nákup satelitů.

Návrh rozpočtu Pentagonu na rok 2020, který se předává Kongresu v únoru, už počítá s textem požadujícím vytvoření kosmických sil. Pokud s tím bude Kongres souhlasit, příslušníci letectva, kteří mají na starosti operace v kosmu, by mohli být pod kosmické síly převedeni v roce 2021.