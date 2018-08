„Požádal jsem ministra zahraničí Mika Pompea, aby v tomto okamžiku do Severní Koreje nejezdil, protože nemám pocit, že v oblasti denuklearizace Korejského poloostrova činíme dostatečný pokrok,” napsal Trump na Twitteru.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...

Šéf Bílého domu rovněž obvinil Čínu, že nevyvíjí na Pchjongjang dostatečný tlak. Kimovi poslal „nejvřelejší pozdravy”.

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon!