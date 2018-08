Jiří Roškot, Právo

První srpnový den totiž oficiálně podpořil 81 z plejády demokratů, kteří se budou v listopadu ucházet o volené posty na federální i místní úrovni. Stěžejní cíl zní: vzít Trumpovi oporu aspoň v jedné ze dvou komor Kongresu nyní ovládaných jemu nakloněnými republikány.

Zmatení demokraté hledají svou identitu ve smršti Trumpových lákavých populistických hesel a neomaleností doma i v cizině a prahnou po uznávaném vlajkonoši. Bude to Hillary Clintonová, která s Trumpem prohrála na počet volitelů, i když dostala o 2,8 miliónu hlasů víc? Nebo spočine korouhev v rukou Obamy, jenž byl přece jen osm let prezidentem?

Politička začala aktivně glosovat každý Trumpův sporný výrok či krok a není pravda, že by se Obama vytratil úplně, ačkoli žije v přísně střežené bublině svého soukromí.

Když loni v lednu předal klíče Trumpovi, zůstal jako první exprezident v moderních dějinách USA s rodinou ve Washingtonu. Nejprve v pronajatém domě, později ve vlastním s devíti ložnicemi za 8,1 miliónu dolarů (přes 179 mil. Kč) ve čtvrti Kalorama, aby mladší dcera Sasha mohla dokončit střední školu.

Šarvátek na Twitteru se neúčastní

Pronajal si kancelář v ústředí Světového fondu pro ochranu přírody, dopřál si oddych u moře, při golfu a ve společnosti celebrit, jako třeba britského filantropa a dobrodruha Richarda Bransona.

Barrack Obama

FOTO: Thomas Mukoya, Reuters

Potom se vrhl na psaní pamětí a přípravu vlastní prezidentské knihovny. Je vyhledávaným řečníkem a za jeden projev inkasuje podle deníku The New York Times kolem 400 tisíc dolarů (8,8 mil. Kč), přičemž výtěžek ve výši dva milióny dolarů už věnoval podle své mluvčí na sociální programy v domovském Chicagu.

Když ovšem začal Trump takříkajíc kácet v jeho lese, Obama se důrazně ozval, aniž by nástupce jmenoval. Varoval před demontáží jím prosazené zdravotní reformy, která omezila diktát farmaceutických koncernů a léčebných center, ovšem vyšším pojistným dělá díru do rodinných rozpočtů.

Obama také po Trumpově odstoupení od pařížské klimatické dohody vyzval státy USA a města, aby pokračovaly v omezování škodlivých emisí, a kritizoval zrušení programu, jenž o dva roky pozdrží deportaci dětí ilegálních přistěhovalců, pokud do USA přišly jako nezletilé.

Exprezident však určitě chybí v každodenních přestřelkách s Trumpem na Twitteru nebo v televizi – a důvodů má několik. Nemíní rozměnit na drobné svou politickou prestiž a nechce ani budit dojem, že podkopává autoritu nejvyššího velitele, jímž sám byl.

Podpora kandidujících demokratů nicméně signalizuje, že Obama nemíní zůstat stranou. „Nečekejte na dokonalá poselství, na ono mrazení v zádech při čekání na inspirující a poetické politiky,“ nabádal v červnu v Beverly Hills. Jako prezident prý litoval, že se lidé příliš soustředili na jeho politické bitvy, ale zapomněli chodit volit.

Obama nyní zapojuje do akce vlastní skupinu zrozenou z jeho někdejšího volebního týmu a nazvanou Organizing for Action. Vysílá organizátory do 27 sněmovních obvodů zastoupených nyní republikány, které však mohou být klíčové pro ovládnutí Sněmovny demokraty.

„Obamovci“ se angažují i v novém vymezení volebních obvodů, jež má v příštím roce po deseti letech odrazit změny v rozložení obyvatelstva, respektive voličstva, což je pro budoucí vyhlídky politických stran velmi důležité.

Vyhovuje nové levici?

Mezi vybranými kandidáty, které Obama podpořil, ovšem chybělo jméno nejnovější hvězdy levice – 28leté atraktivní Alexandrie Ocasio-Cortezové z New Yorku, která v primárkách do Sněmovny senzačně porazila vlivného demokrata Joa Crowleyho.

Přehlíží Obama sílící trend ve vlastní straně proti nynějšímu statu quo a za bojovnější prosazování férovějších ekonomických a sociálních poměrů?

Už v prezidentských primárkách 2016 předkládal bělovlasý senátor Bernie Sanders jako řešení skandinávský sociální model a strhl na svou stranu nebývalý počet mladších voličů, což v jednu chvíli zkomplikovalo favoritce Clintonové cestu k nominaci.

Ona i Obama, jenž je v roli exprezidenta už poněkud nad věcí a postrádá jiskru právníka chudých z Chicaga, kde působil za mlada, mohou na levici demokratů působit nejen jako okoukané tváře, ale i jako součást stávajícího středového a více méně umírněného vedení. Výraznější tváře ale demokraté nyní skutečně nemají.