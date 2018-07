Policie vyklidila oblast a varovala obyvatele o tom, že v obchodním centru střílí.

Ve skutečnosti však panika vypukla poté, co se rozbila výloha, jak se útočníci hrnuli do obchodu. Lidé v centru pak vypověděli, že se skupina mužů snaží vykrást klenotnictví a na místě střílí.

Photo of the active shooters in McAllen mall have been caught! Stay safe!!! pic.twitter.com/BHpy2SfYPn