„Přišla jsem o všechny děti, o manžela, tchyni a tchána, strýce, o švagrovou a synovce,” vypočítala svou ztrátu Tia Colemanová, která byla na lodi také, ale přežila.

Muž během vzpomínkové akce na uctění obětí lodního neštěstí v Missouri.

FOTO: Charlie Riedel, ČTK/AP

Na videu, které natočil jeden z pasažérů, je vidět, že na jezero vypluly dvě výletní lodě. Kvůli silnému vichru se ale dostaly do problémů a zatímco jedna se dokázala vrátit, druhá se převrhla. [celá zpráva]

Channel 2's @CarlWillisWSB confirms that the 9 family members who died in the duck boat accident were from Indianapolis. Carl talked with another family member who wasn't on the boat. He shared this photo with us. The woman on the far left and the boy on the far right survived. pic.twitter.com/gfcXwPg9YH