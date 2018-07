Novinky, DPA

„Angela byla superstar do chvíle, než dovolila miliónům lidí přijít do Německa,“ prohlásil Trump v rozhovoru pro Fox News, který byl zveřejněn v úterý večer ve 20:00 (středa 4:00 SELČ). „Byla nepřekonatelná ve všech volbách,“ pokračoval prezident. Její migrační politika to ale změnila. „Migrace jí velmi poškodila,“ dodal.

V této souvislosti poukázal v rozhovoru také na americké demokraty. „Demokraté chtějí otevřené hranice. V podstatě tak říkají: chceme otevřené hranice, chceme zločin,“ řekl. Na otázku moderátora Tuckera Carlsona, který se ptal Trumpa, proč by něco takového demokraté mohli chtít, Trump odpověděl: „Možná je to politická filozofie, se kterou vyrostli. Možná se to naučili ve škole. Možná jsou hlupáci. Nevím.“

Demokraté ostře kritizují Trumpovu politiku nulové tolerance nelegálním přistěhovalcům na jižní hranici USA, kde byly tisíce dětí z rozdělených rodin umístěny do detenčních center. Trump sice koncem června podepsal pod tlakem dekret, jímž tuto kontroverzní praxi rozdělování rodin uprchlíků zadržených na hranicích bez dokladů zrušil, na politice nulové tolerance se podle něj ale nic nemění.