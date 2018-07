Novinky

„Víte, myslím, že máme spoustu nepřátel. Myslím, že Evropská unie je nepřítel, za to, co nám dělají v obchodě. Asi byste neřekl Evropskou unii, ale oni jsou nepřátelé,” odpověděl Trump na dotaz moderátora Jeff Glora, koho považuje za globální nepřátele USA.

„Rusko je nepřítel v určitých ohledech. Čína je nepřítel ekonomicky, určitě jsou nepřátelé. To ale neznamená, že jsou špatní. To neznamená nic. Znamená to, že jsou konkurenceschopní,” dodal prezident.

„Respektuji lídry těchto zemí. Ale pokud jde o obchod, opravdu nás dlouhou dobu využívali a množství těchto zemí je v NATO a chce po nás, abychom za ně platili složenky,” uzavřel americký prezident.