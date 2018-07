Ztrácím s vámi trpělivost, napsal Trump státům NATO

Dopis plný tvrdé kritiky kvůli nízkým výdajům na obranu zaslal americký prezident Donald Trump několika zemím Severoatlantické aliance. Kromě výtek obsahuje i výhružku. Trump varuje, že USA ztrácejí trpělivost, když po více než roce stížností spojenci závazky kolektivní obrany stejně neplní. USA proto mohou zvažovat reakci. Zahrnovat by mohla změny v rozsahu americké vojenské přítomnosti ve světě, napsal list The New York Times.