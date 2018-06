Podle serveru Daily Mail, který se odvolává na policejní zdroje, jsou na místě nejméně čtyři mrtví, zraněno bylo dalších 20 lidí.

„Vím jen, že jeden útočník už je v tuto chvíli dopaden,“ řekl místní šerif Ron Bateman.

Policie na místě střelby v redakci novin v americkém městě Annapolis ve státě Maryland

FOTO: Staff, Reuters

There are injuries after shooting at the Capital Gazette news outlet in Annapolis, Anne Arundel EMS official tells @NBCNews . https://t.co/ErnIdWpBYy

Policie se domnívá, že na místě může být více střelců a výbušniny. Proto na místo dorazila také zvláštní jednotka pyrotechniků.

.@ShepNewsTeam: "Police have just confirmed there may be more shooters and there may be bombs." https://t.co/6gHhXWA95v pic.twitter.com/z9rpa9zYmi