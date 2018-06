„Individuum s velmi nízkým IQ Robert De Niro utržilo ve filmech od opravdových boxerů příliš mnoho úderů do hlavy,“ napsal Trump s tím, že jeho vystoupení viděl a že se choval jako vymlácená palice. Původní tweet ovšem smazal, protože ve větě, v níž se vysmívá De Nirově nízkému intelektu, udělal chybu ve slově too (příliš).

De Niro dostal jednoho ze svých Oscarů za fenomenální ztvárnění postavy boxera střední váhy Jakea LaMotty ve filmu Martina Scorseseho Zuřící býk z roku 1980. Za roli byl oceněn i Zlatým glóbem.

Původní Trumpův tweet, který prezident smazal kvůli pravopisné chybě.

Při nedělním ceremoniálu De Niro prohlásil: „Chci říct jediné. Fuck Trump!”

Už v minulosti se herec nechal slyšet, že by současnému americkému prezidentovi dal nejradši pěstí.

V pondělí se pak De Niro omluvil Kanaďanům za Trumpovo chování, které označil za idiotské. Reagoval tak na prezidentův spor s kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Nesoulad mezi Trumpem a Trudeauem, který se týká cel na dovoz hliníku a oceli do USA, se vyhrotil po zasedání skupiny sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí G7. [celá zpráva]

