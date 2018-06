Airbus, který letěl ze San Antonia do Phoenixu, se dostal do bouřky a po dvou hodinách letu musel kolem 20. hodiny nouzově přistát v El Pasu. Kroupy mu poničily nos s krytem radaru i čelní štítky pilotní kabiny.

Follow the (terrifying) track of American Airlines Flight 1897 dodging destructive hail storms before a forced landing at El Paso #Texas on June 4th. Path mapped on #GOESEast/#GOES16 imagery by @UWSSEC colleague Rick Kohrs. #AA1897 pic.twitter.com/b4grNpIh6M